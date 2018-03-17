Уткин: "Игра со "Спартаком" потребует от "Рубина" сверхусилий"

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Уткин: "Игра со "Спартаком" потребует от "Рубина" сверхусилий"

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался в преддверии матча 23-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком".

"Вообще игра со "Спартаком" это такая выносная вещь, вне зависимости от цели и задач. Против "Спартака" все стараются сыграть сильно. Нужно посмотреть, способен ли "Рубин" на сверхусилия. А домашняя игра со "Спартаком" потребует такого сверхусилия пусть и в одной игре, а не в нескольких. Но как тест - это сойдёт" - сказал Уткин.

Напомним, что матч "Рубин" – "Спартак" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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