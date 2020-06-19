Уткин - игрокам "Ростова": "Держитесь, казачки. Мужиками станете"

Теги ростовфк сочивасилий уткин

Уткин - игрокам "Ростова": "Держитесь, казачки. Мужиками станете"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил поддержку юным футболистам "Ростова", которым сегодня предстоит сыграть с "Сочи" в матче 23-го тура РПЛ.

"У ростовских мальчишек сегодня нет ни единого шанса, ни одного. Даже если б тренировались и готовились, не было бы. Подавляющему большинству не доведётся в будущем играть за свой клуб. Может быть, и до Премьер-лиги не дорастёт ни один. Но это не бессмысленно. Против команды-сателлита, которая вся состоит из высокооплачиваемых, не оправдавших ничьих, кроме своих роскошных подруг, надежд, выходят пацаны.

Это метафора страны. Одни уходят и не оставят следа. Другие, возможно, не добьются успеха, не исключено, что они проведут жизнь вообще в иных областях, но у них всё впереди. Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса - вас бросили не под танк и не за Родину. Для начала - Родина вас и бросила. Но главное - какие танки, это просто Заболотный. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни.

Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет. Но это не подарок, это будет трудно. "Когда дело доходит до схватки, избравшие путь воина должны думать только об уничтожении врага и подавлять сострадания и все человеческие чувства. Убивать всех, кто окажется на пути, даже если это будет сам Будда". Держитесь, казачки. Мужиками станете. Лети, жёлтый воин!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что в заявку "Ростова" попали игроки не старше 19 лет. Ни один из них не имеет опыта выступлений в РПЛ.

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Ростов" ответил на шутку "Сочи" троллингом Заболотного. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты "Локомотива" анонсировали акции протеста на домашних матчах РПЛ из-за ухода Сёмина

Фанаты "Локомотива" анонсировали акции протеста на домашних матчах РПЛ из-за ухода Сёмина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов