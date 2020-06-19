Уткин - игрокам "Ростова": "Держитесь, казачки. Мужиками станете"
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил поддержку юным футболистам "Ростова", которым сегодня предстоит сыграть с "Сочи" в матче 23-го тура РПЛ.
"У ростовских мальчишек сегодня нет ни единого шанса, ни одного. Даже если б тренировались и готовились, не было бы. Подавляющему большинству не доведётся в будущем играть за свой клуб. Может быть, и до Премьер-лиги не дорастёт ни один. Но это не бессмысленно. Против команды-сателлита, которая вся состоит из высокооплачиваемых, не оправдавших ничьих, кроме своих роскошных подруг, надежд, выходят пацаны.
Это метафора страны. Одни уходят и не оставят следа. Другие, возможно, не добьются успеха, не исключено, что они проведут жизнь вообще в иных областях, но у них всё впереди. Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса - вас бросили не под танк и не за Родину. Для начала - Родина вас и бросила. Но главное - какие танки, это просто Заболотный. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни.
Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет. Но это не подарок, это будет трудно. "Когда дело доходит до схватки, избравшие путь воина должны думать только об уничтожении врага и подавлять сострадания и все человеческие чувства. Убивать всех, кто окажется на пути, даже если это будет сам Будда". Держитесь, казачки. Мужиками станете. Лети, жёлтый воин!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что в заявку "Ростова" попали игроки не старше 19 лет. Ни один из них не имеет опыта выступлений в РПЛ.
Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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|Динамо Москва
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|8
|Спартак Москва
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|Урал
|22
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|11
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