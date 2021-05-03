Уткин иронично отреагировал на чемпионство "Зенита"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к досрочному чемпионству "Зенита".

"Поздравляю с чемпионством всех болельщиков "Зенита"! Искренне, от всей своей двусмысленной души. Потому что настоящий болельщик – чувство, которое мне неведомо – выбирает команду один раз. А потом болеет. Это честный выбор. Всех, кто его сделал и с ним живёт – с чемпионством! Желаю вам, чтобы ваша команда радовала вас и впредь и пробуждала доброе чувство сопричастности и в радости, и в депрессухе. А клуб я поздравил с чемпионством в августе, тут мне нечего добавить", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее блогер неоднократно говорил, что "Зенит" станет чемпионом благодаря административному ресурсу.

"Сине-бело-голубые" выиграли РПЛ третий раз подряд и в седьмой раз в истории.

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