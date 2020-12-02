Уткин иронично отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из "Спартака"

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной отставке генерального директора московского "Спартака" Шамиля Газизова.

"Не думаю, что Шамиля Газизова уволят до конца первой части сезона. Не по-людски. Последняя игра в Питере. Ему надо обязательно туда съездить. Поискать свою перчатку.

Она же там где-то валяется. Зима близко, рукам тоже нужно тепло", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что вскоре после своего назначения в "Спартак" Газизов заявил о намерении "бросить перчатку" "Зениту".

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