Уткин иронично прокомментировал фото избитого Рабинера

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал избиение журналиста Игоря Рабинера экс-наставником тульского "Арсенала" Сергеем Кирьяковым.

"В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не ********), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!", – написал Уткин в своем Twitter.

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