Уткин иронично прокомментировал стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о стартовом составе сборной России на игру с Саудовской Аравией.

"Совершенно логично, что между полузащитой и Смоловым Дзагоев. Почему логично? Потому что ведь наигрывался Алексей Миранчук. Значит, играть будет другой!

Также и на четырех защитников перешли, чтобы в центре поля нашлось место Головину, Кузяеву и Зобнину. Но играет Газинский. Это же логично. Это такая логика" - написал Уткин в телеграме.

Читайте также: Сборная России объявила состав на матч с Саудовской Аравией. | http://soccernews.ru