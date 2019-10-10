Уткин - Канделаки: "Сегодня сборная России играет. Собери-ка свои модные манатки, прикрой ими свою красивую попку и тащи её в "Лужники"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин обратился в своём ютуб-блоге к генеральному продюсеру телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки.

"Мы тут с Тиной Гивиевной Канделаки языками зацепились на днях. По моей, кстати, инициативе. Вы обратили внимание, что у всех есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия - Украина? А у Тины - нет. А вспоминает она часто. Потому что её это тогда совершенно не интересовало. А ей ведь, как и мне, уже к полтосу, понимаете? Мы ровесники, а ей нечего об этом вспомнить, потому что её это тогда абсолютно не волновало. По клубам девушка танцевала - и хорошо, так и надо проводить молодость.

Просто по-другому ведь, Тина, можно проводить и зрелость. Смотри, мы оставили тебе канал, собрали вещи и ушли. И до чего ты его в конце концов довела? Где твоя компания "Апостол" мощная? Ты её за миллиард продала. Куда она провалилась спустя год после того, как ты перестала ей заниматься со своими совладельцами-друзьями? Она провалилась в тартарары, и всё проваливается, к чему ты прикасаешься. И вот уже и канал, который мы создавали с товарищами, к которому потом присоединились наши коллеги с российского канала и всё это объединилось в одно, вот и он уже к этому близок.

Посмотри, сколько народу от тебя ушло. Посмотри - они все удачливы и счастливы. И только ты одна там всё ещё сидишь, давно уже ничем не занимаешься, и ничего у тебя нет, кроме визитной карточки и права подписывать счета не более чем на 100 тысяч рублей, и только один подчинённый - и тот секретарь. И в YouTube ты пробовала начать проект, и ни хрена у тебя не получилось, и ничего уже не получится, Тина, потому что посмотреть на себя стоит не в зеркало в качалке, а в зеркало дома вечером, когда ты смываешь с лица свой макияж. Ничего ты не умела и ничего не умеешь до сих пор.

Лучшие от тебя разбежались. Уже не работать, а просто соседствовать с тобой - и то зашквар. А те, кто остался, остался из лучших, те не обихоженные сидят, без интересных проектов. Недоцелованные, Тина, у тебя сидят комментаторы - даже в этом мне приходится тебе помогать.

Вот тебе маленький совет. Сегодня сборная России играет. Собери-ка свои модные манатки, прикрой ими свою красивую попку и тащи её в "Лужники". Поболей хоть раз нормально. Испытай наконец это чувство. Сорви голос, тем более что тебе его и так особенно и использовать не приходится. Поболей, Тина! А мы посмотрим. Хоть селфи нормальное сделаешь для инстаграма", - сказал Уткин.

Напомним, что сегодня сборная России примет Шотландию в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

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