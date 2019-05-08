Уткин: "Клопп - не только сильный тренер, но и отличный менеджер, который знает, кого ему купить"

Теги василий уткинливерпульбарселонаюрген клопп

Уткин: "Клопп - не только сильный тренер, но и отличный менеджер, который знает, кого ему купить"

Журналист Василий Уткин прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" (0:4).

"Даже если бы "Барса" забила этот один-единственный мяч, даже если бы вышла в финал… Не может лучшая команда мира (а ЛЧ как раз про это), имея фору в три гола перед ответным матчем, два года подряд давать себя запрессинговать.

"Ливерпуль" играл без Салаха и Фирмино, а качество футбола не пострадало. Почему? Потому что система. Потому что Клопп - не только сильный тренер, но и отличный менеджер, который знает, кого ему купить. И потому, что "Ливерпуль" точно знает, во что он играет", - сказал Уткин.

Напомним, первая встреча команд в полуфинале ЛЧ завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). По итогу двух матчей (4:3) в финал турнира прошел "Ливерпуль".

Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", где выяснится, кто составит пару "Ливерпулю" в финале.

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