Уткин: "Клопп - не только сильный тренер, но и отличный менеджер, который знает, кого ему купить"
Журналист Василий Уткин прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" (0:4).
"Даже если бы "Барса" забила этот один-единственный мяч, даже если бы вышла в финал… Не может лучшая команда мира (а ЛЧ как раз про это), имея фору в три гола перед ответным матчем, два года подряд давать себя запрессинговать.
"Ливерпуль" играл без Салаха и Фирмино, а качество футбола не пострадало. Почему? Потому что система. Потому что Клопп - не только сильный тренер, но и отличный менеджер, который знает, кого ему купить. И потому, что "Ливерпуль" точно знает, во что он играет", - сказал Уткин.
Напомним, первая встреча команд в полуфинале ЛЧ завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). По итогу двух матчей (4:3) в финал турнира прошел "Ливерпуль".
Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", где выяснится, кто составит пару "Ливерпулю" в финале.
Не пропустите: Суарес: "Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси два часа сдавал допинг-тест после ответного матча с "Ливерпулем"
-
Клопп на эмоциях выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"
-
Главные новости дня: 7 мая
-
Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года
-
Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды
Лента новостей
-
Ориги: "Мы боролись ради наших травмированных игроков"
-
Суарес не забивает в 18-ти выездных матчах Лиги чемпионов подряд
-
Игрок ЦСКА Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с "Зенитом"
-
Моуринью ярко высказался о Юргене Клоппе
-
1
Бартомеу - о матче с "Ливерпулем": "Игроки "Барселоны" должны прийти в себя ради клуба и фанатов"
-
Арсен Венгер: "Энфилд" - единственный стадион, куда не хочется ехать. Там невероятная атмосфера"
-
Месси два часа сдавал допинг-тест после ответного матча с "Ливерпулем"
-
Мане: "У меня нет слов. Было очень сложно. Мы просто верили"
-
Клопп на эмоциях выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"
-
Уткин: "Клопп - не только сильный тренер, но и отличный менеджер, который знает, кого ему купить"
-
Главные новости дня: 7 мая
-
2
Суарес: "Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас"
-
4
Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года
-
Вальверде: "Как главный тренер я должен взять на себя ответственность за произошедшее"
-
Александер-Арнолд - о четвертом голе после углового: "Этот момент запомнится надолго"
-
Клопп: "Это был невероятный матч. Победа ошеломляющая"
-
1
Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды
-
2
Дзюба: "Браво, "Ливерпак"! Величайший матч! Клопп - лучший тренер в мире!"
-
Вейналдум: "Мы верили в победу с самого начала"
-
"Ливерпуль" стал третьим клубом в истории ЛЧ, вышедшим в финал после крупного поражения в первой игре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19