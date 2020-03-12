Уткин: "Кокорин и Мамаев быстро заиграли после выхода из тюрьмы. А не посадить ли нам Черчесова?"

1 Теги василий уткинроссиястанислав черчесов

Уткин: "Кокорин и Мамаев быстро заиграли после выхода из тюрьмы. А не посадить ли нам Черчесова?"

Футбольный журналист Василий Уткин в шутку предложил посадить в тюрьму наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Дело Кокорина-Мамаева ничего не изменило в нашей жизни. Это просто дело очень известных людей. Кто-то всерьез, а кто-то в шутку считает, что Кокорин и Мамаев быстро заиграли после выхода из тюрьмы. И это все положительное действие тюрьмы, которая их дисциплинировала.

Что можно об этом сказать? В следующий раз давайте предложим посадить Станислава Черчесова. Наша сборная выглядит сейчас хорошо и может противостоять любому сопернику. Они претендуют на победу в Евро. По крайней мере, дойти до полуфинала или финала. Так чего же ей не хватает? Как бы такого форсажа добиться? За голову, может быть взяться?

Так если им чего-то не хватает, то может рассмотрим вопрос? Посадим тренерский штаб сборной по легкой статье, а потом оправдаем. Ведь это так работает? Я считаю, что говорят о Кокорине и Мамаеве полная ерунда", - заявил Уткин.

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lesnovsky

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