Уткин: "Команда была молодцом, она действительно зарядилась энергией от страны"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал победу сборной России над Испанией.

"Я в центре города, который не будет спать. Поздравляю всех с победой сборной России. Я поздравляю всех с тем, что чудо случилось. Это, может быть, было чудо, а, может быть, и нет. Но вы знаете, когда чудо везение - это одно, когда чудо - терпение - к этому всегда причастны очень многие. Команда была молодцом, она действительно зарядилась энергией от страны. Это вообще даже не красивые слова, это просто правда.

Часто приходится слышать, что серия пенальти - это лотерея. Да, действительно, так часто бывает. Она лотерея, потому что она испытание, но не полное. Но вы знаете, это тоже мастерство. И когда в итоге такого терпежа, такого отчаянного терпения забивают 5 пенальти из 5… Ну не 5, а столько, сколько потребовалось. Без промаха, короче говоря. И когда не забивают такие люди как Коке, как Яго Аспас, бывший штатным пенальтистом во всех своих командах, кроме "Ливерпуля", это круто! Это… как круто. Я не собираюсь подбирать слова! Хотя, поверьте, я их и так тщательно подбираю. Не время для анализа, время - для праздника" - написал Уткин в телеграмме.

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