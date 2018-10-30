Уткин: "Конте в "Реале" - это бред сивой кобылы"

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Уткин: "Конте в "Реале" - это бред сивой кобылы"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин скептически относится к возможному назначению Антонио Конте на пост главного тренера "Реала".

"Конте в "Реале" - это бред сивой кобылы. Он - не тренер для мадридского клуба. "Реал" - это витой стул из коллекции серьёзного мебельного мастера, который долго делается руками, а перед тем долго рисуется. А Конте - очень хороший, лучший в мире мастер делать табуретки" - сказал Уткин.

Напомним, что "Реал" пока отказался от кандидатуры Конте и выбирает между Сантьяго Солари и Роберто Мартинесом.

В понедельник вечером королевский клуб уволил Хулена Лопетеги, под руководством которого "сливочные" провалили старт текущего сезона.

Не пропустите: СМИ узнали, какие требования Конте помешали ему возглавить "Реал". | http://soccernews.ru

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Комментарии
Александр

Если Антонио Конте - "очень хороший, лучший в мире мастер делать табуретки", то Василий Уткин - хороший кусок жира и говна!

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