Уткин кратко прокомментировал уход Карпина из "Ростова"

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Уткин кратко прокомментировал уход Карпина из "Ростова"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста наставника "Ростова".

"Очень здравое решение", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

52-летний Карпин тренировал "Ростов" с 2017 года. Лучшим достижением клуба за этот период было пятое место в Российской Премьер-Лиге.

Таким образом, Карпин полностью сосредоточится на сборной России. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления.

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