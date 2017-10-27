Уткин критически отозвался о звёздных легионерах российских клубов

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Уткин критически отозвался о звёздных легионерах российских клубов

Известный телекомментатор Василий Уткин высказал своё мнение относительно звёздных легионеров, играющих в российских клубах.

"Промес? Если лидер сборной Голландии играет в России, то это показывает уровень этой сборной. Промес не является звездой европейского масштаба. Кокорин как никто в курсе, как иностранцы в России сбавляли. При нём Вальбуэна играл. При нём Халк пришёл в "Зенит" одним из лидеров сборной Бразилии. То же самое с Витселем. Ни Дриусси, ни Ригони не станут игроками уровня Агуэро" - сказал Уткин.

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