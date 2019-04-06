Уткин: "Локомотив" – "Зенит", любимые команды судей"

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Уткин: "Локомотив" – "Зенит", любимые команды судей"

Известный комментатор Василий Уткин саркастически высказался о матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Зенит", который состоится завтра, 7 апреля.

"Ну вот. А завтра – Дерби Художественного Свиста. "Локо" – "Зенит", любимые команды судей. Тоже ведь муки выбора!" – написал Уткин в своем твиттере.

Главным арбитром матч "Локомотив" - "Зенит" назначен Сергей Иванов.

Напомним, что после 21 тура "Зенит" лидирует в Российской Премьер-Лиге, опережая идущий четвертым "Локомотив" на шесть очков.

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