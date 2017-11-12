Уткин: "Лужникам" – позор"

Теги россиявасилий уткин

Уткин: "Лужникам" – позор"
Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал действия персонала стадиона "Лужники", на котором проходил товарищеский матч между сборными России и Аргентины (0:1).

"Лужникам" – позор. Ни на одном стадионе нет проблем уйти: на "Динамо" нет, в Казани нет, все уходят за минуту; и только тут..." – написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что из-за неудачной организации выхода футболистов с трибун, после матча возле стадиона образовалось столпотворение. 

Не пропустите: Мутко: "Необходимо тщательно проанализировать ошибки организации матча Россия - Аргентина". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов