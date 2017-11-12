Уткин: "Лужникам" – позор"
Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал действия персонала стадиона "Лужники", на котором проходил товарищеский матч между сборными России и Аргентины (0:1).
"Лужникам" – позор. Ни на одном стадионе нет проблем уйти: на "Динамо" нет, в Казани нет, все уходят за минуту; и только тут..." – написал Уткин в своем твиттере.
Напомним, что из-за неудачной организации выхода футболистов с трибун, после матча возле стадиона образовалось столпотворение.
Не пропустите: Мутко: "Необходимо тщательно проанализировать ошибки организации матча Россия - Аргентина". | http://soccernews.ru
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