Уткин: "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем кроме "Спартака"

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу того, должны ли московские клубы, участвующие в еврокубках, проводить домашние матчи в "Лужниках".

"Но вообще, на самом деле, надо в будущем ориентироваться на то, что в Москве "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем, за исключением, может быть, "Спартака". Почему? К нему такой матч нескоро приедет", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В среду "Локомотив" принимал "Ювентус" на своём стадионе "РЖД Арена" вместимостью 28 800 человек.

"Лужники", в свою очередь, могут принять около 78 тысяч зрителей. На этой арене проводился финал ЧМ-2018.

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