Уткин: "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем кроме "Спартака"

Теги локомотив москваспартак москвакриштиану роналдувасилий уткин

Уткин: "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем кроме "Спартака"

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу того, должны ли московские клубы, участвующие в еврокубках, проводить домашние матчи в "Лужниках".

"Но вообще, на самом деле, надо в будущем ориентироваться на то, что в Москве "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем, за исключением, может быть, "Спартака". Почему? К нему такой матч нескоро приедет", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В среду "Локомотив" принимал "Ювентус" на своём стадионе "РЖД Арена" вместимостью 28 800 человек.

"Лужники", в свою очередь, могут принять около 78 тысяч зрителей. На этой арене проводился финал ЧМ-2018.

Не пропустите: Быстров - после поражения "Локомотива" от "Ювентуса": "Мурило намудрило! Тёмную ему в раздевалке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами

Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Урал Урал 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов