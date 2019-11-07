Уткин: "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем кроме "Спартака"
Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу того, должны ли московские клубы, участвующие в еврокубках, проводить домашние матчи в "Лужниках".
"Но вообще, на самом деле, надо в будущем ориентироваться на то, что в Москве "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем, за исключением, может быть, "Спартака". Почему? К нему такой матч нескоро приедет", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
В среду "Локомотив" принимал "Ювентус" на своём стадионе "РЖД Арена" вместимостью 28 800 человек.
"Лужники", в свою очередь, могут принять около 78 тысяч зрителей. На этой арене проводился финал ЧМ-2018.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13