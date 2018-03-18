Уткин: "Манчини - главный нытик, по сравнению с ним Луческу - просто кремень"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин раскритиковал главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Манчини - главный нытик. Он ныл в "Интере", ныл в "Манчестер Сити", он найдёт способ поныть. По сравнению с ним Луческу - просто кремень. А Виллаш-Боаш - дзен" - сказал Уткин.

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