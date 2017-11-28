Уткин: "Манчини сам разрушил игру "Зенита", когда выпустил на поле Дзюбу"



Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба крайне неудачно сыграл в матче 18 тура чемпионата России против "Спартака" (1:3).

"Мне кажется, что "Зенит" неплохо сыграл против "Спартака". Правда, явно не сработал стартовый план Роберто Манчини. Особенно это касается расстановки. После замены "Зенит" провeл впечатляющий отрезок, а когда нужно было ещe усилить игру, то Манчини еe практически сам и разрушил, когда выпустил на поле Дзюбу.

Я понимаю, что для Дзюбы матчи против "Спартака" являются особенными. Но ты выпускаешь игрока, в которого сам не веришь на протяжении всего года. Мне это показалось странным. Это отчасти характеризует действия Манчини", – приводит слова Уткина Спорт FM.

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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