Уткин мечтает о матче России против Украины

1 Теги россияукраинавасилий уткин

Уткин мечтает о матче России против УкраиныФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Российский журналист Василий Уткин надеется, что сборные России и Украины смогут сыграть друг с другом в скором времени.

"Я не просто рад – я в восторге, что збiрна продолжает биться за чемпионат мира. Потому что я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец.

Такой матч возможен только на большом турнире. Я надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Все мечтают, но такой матч в ближайшем будущем вряд ли состоится.... Быстрее с со сборной Северной Кореи!

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