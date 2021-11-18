Уткин мечтает о матче России против Украины
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Российский журналист Василий Уткин надеется, что сборные России и Украины смогут сыграть друг с другом в скором времени.
"Я не просто рад – я в восторге, что збiрна продолжает биться за чемпионат мира. Потому что я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец.
Такой матч возможен только на большом турнире. Я надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся", – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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