Уткин: "Могу сказать, что хочу закончить карьеру в ПСЖ, но не люблю загадывать"
Фото сайт "Краснодара"
Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, права на которого принадлежат "Краснодару", рассказал о желании поиграть в Европе.
"В какую лигу хочу? Смотря какие будут предложения. Могу сейчас, конечно, сказать, что хочу и сумасшедший испанский футбол попробовать, и в Англию попасть, потом посмотреть на Серию А, а карьеру закончить в ПСЖ. Но я не люблю загадывать. Любой шаг в лигу из топ-5 - это топ", - сказал Уткин.
В текущем сезоне хавбек сыграл за "Ахмат" 18 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Золотая клетка": Уткин поделился мнением об академии "Краснодара". | http://soccernews.ru
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