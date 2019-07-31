Уткин: "МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами!"

1 Теги динамо москваспартак москва

Уткин: "МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами!"

Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает о том, что МВД обратился к РПЛ, чтобы матч 4-го тура "Динамо" - "Спартак" перенесли из-за митинга. 

"Нет лучше дня, чтобы разметать "Спартак", где одна команда закончилась, а другая ещё не началась. Причём это не эпидемия, не волна травм, не дисквалификации - "Спартак" всё это с собой сделал сам, мазохически.

МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими, как известно, зубами! Впрочем, всё это лишний раз - образно - показывает, что полиция давно не разбирает, где свои, где чужие. Лупят свой народ безоружный, портят жизнь родной команде" - написал Уткин.

Ранее сообщалось, что РПЛ, скорее всего, отклонит предложение МВД.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну и ладно. ОМОН разомнется в 2 раза эффективнее

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