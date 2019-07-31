Уткин: "МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами!"
Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает о том, что МВД обратился к РПЛ, чтобы матч 4-го тура "Динамо" - "Спартак" перенесли из-за митинга.
"Нет лучше дня, чтобы разметать "Спартак", где одна команда закончилась, а другая ещё не началась. Причём это не эпидемия, не волна травм, не дисквалификации - "Спартак" всё это с собой сделал сам, мазохически.
МВД гадит "Динамо"… Берия кусает истлевшие локти негниющими, как известно, зубами! Впрочем, всё это лишний раз - образно - показывает, что полиция давно не разбирает, где свои, где чужие. Лупят свой народ безоружный, портят жизнь родной команде" - написал Уткин.
Ранее сообщалось, что РПЛ, скорее всего, отклонит предложение МВД.
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|3
|7
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|3
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|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
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|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
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|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
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|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
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|Динамо Санкт-Петербург
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|0