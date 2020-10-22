Уткин: "На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место"
Известный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о работе Станислава Черчесова на фоне дебютного гола Алексея Миранчука за "Аталанту".
"Я называю себя "черчесоскептиком". На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером.
Российский футбол сегодня очень беден на ярких футболистов. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным игроком сборной России. Он в сборной фактически дублер Головина. На мой взгляд, это говорит о неправильной ориентировке работы сборной, в принципе, ярче всего.
Когда сборная России не в состоянии использовать всего-навсего двух своих очень ярких игроков, созидательных полузащитников, переходящих в атаку, – это необъяснимо. Это объясняется только одним: гораздо важнее для сборной России ничего не менять. Играть в футбол, который готовился для чемпионата мира. В схему 8-2 действительно невозможно вписать ни Головина, ни Миранчука.
А вообще, для любого тренера, который заинтересован в развитии своей команды и ставит максимальные задачи для команды, а не для себя - остаться на посту, пара Головин - Миранчук была бы мечтой.
Именно поэтому мне и кажется очень существенным, что мы так реагируем и рассматриваем как нашу общую удачу и счастье, что российский футболист так уверенно дебютирует в Европе.
Это то, чего не хватает постепенно становящемуся чиновником Черчесову, чтобы быть действительно важнейшим человеком в сборной России, работающим на ее развитие", - заявил Уткин.
А еще: Черчесов поддержал Хабиба перед чемпионским боем| http://soccernews.ru
главное
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
-
У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"
-
В "Спартаке" заявили, что Селихов сдал два положительных теста на коронавирус
Лента новостей
-
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"
-
Манчини опубликовал провокационный пост о коронавирусе
-
"Стиль четверга". Роналду опубликовал фото с новой стрижкой
-
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Гаттузо попросил игроков "Наполи" ограничить контакты с болельщиками и оставаться дома
-
Уткин: "На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место"
-
В дебютном матче Тихонова в "Астане" команда обыграла "Тобол"
-
Моуринью рассказал, сможет ли он в третий раз выиграть Лигу Европы
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Новичок "Спартака" Мозес высказался о протестах в Нигерии
-
Кокорин рассказал, как уходил в аренду в "Сочи"
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
Анчелотти рассказал о самочувствии Хамеса
-
Мещеряков высказался о дебюте Миранчука в "Аталанте"
-
Рассказов рассказал о своем переходе в тульский "Арсенал"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
-
Газизов высказался об информации о заражении Селихова коронавирусом
-
У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"