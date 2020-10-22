Уткин: "На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место"

Известный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о работе Станислава Черчесова на фоне дебютного гола Алексея Миранчука за "Аталанту".

"Я называю себя "черчесоскептиком". На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место. Это невозможно утвердить тотально, но можно подтвердить конкретным примером.

Российский футбол сегодня очень беден на ярких футболистов. Миранчук, играющий в самой продвинутой команде Европы, у одного из самых продвинутых тренеров, практически никогда не был основным игроком сборной России. Он в сборной фактически дублер Головина. На мой взгляд, это говорит о неправильной ориентировке работы сборной, в принципе, ярче всего.

Когда сборная России не в состоянии использовать всего-навсего двух своих очень ярких игроков, созидательных полузащитников, переходящих в атаку, – это необъяснимо. Это объясняется только одним: гораздо важнее для сборной России ничего не менять. Играть в футбол, который готовился для чемпионата мира. В схему 8-2 действительно невозможно вписать ни Головина, ни Миранчука.

А вообще, для любого тренера, который заинтересован в развитии своей команды и ставит максимальные задачи для команды, а не для себя - остаться на посту, пара Головин - Миранчук была бы мечтой.

Именно поэтому мне и кажется очень существенным, что мы так реагируем и рассматриваем как нашу общую удачу и счастье, что российский футболист так уверенно дебютирует в Европе.

Это то, чего не хватает постепенно становящемуся чиновником Черчесову, чтобы быть действительно важнейшим человеком в сборной России, работающим на ее развитие", - заявил Уткин.

А еще: Черчесов поддержал Хабиба перед чемпионским боем| http://soccernews.ru