Уткин начал новый конфликт с Канделаки

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Уткин начал новый конфликт с Канделаки
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин подверг критике генерального продюсера "Матч ТВ" Тину Канделаки.

"Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а нам. Всем нам. А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала «Карусель» -, а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь.

Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называется «ниже плинтуса».

А вместо своей прямой работы ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану вспоминать. И сейчас есть только один способ сделать так, чтобы "Матч" наконец-то уделал "Карусель". Это назначить Канделаки главной по "Карусели". Ведь зарядки твой хлеб, именно зарядку ты проводила в месте концентрации всяческого начальства, когда поздравила с победой игрока сборной России Сердара Азмуна… Мир изменится, но останется одно: где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал. Жалкая, которую не жалко", – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что несколько лет назад Уткин работал на телеканале "Матч ТВ" под руководством Канделаки, но через некоторое время ушел с работы.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Утка,хлебало завали!Жирное ничтожество!Задолбал...

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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