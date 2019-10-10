Уткин надеется, что сборные России и Украины сыграют друг с другом на Евро-2020
Журналист и видеоблогер Василий Уткин признался, что ждёт матч между сборными России и Украины на Чемпионате Европы 2020 года.
"Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещё. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.
Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны - уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится.
И тогда к этому все отнесутся страшно серьёзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдёт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всё испортить", - сказал Уткин.
Стоит отметить, что российская и украинская сборные практически обеспечили себе путёвки в финальную часть Евро-2020.
С 2014 года УЕФА разводит национальные команды и клубы двух стран из-за резкого ухудшения политических отношений между ними.
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|Уфа
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|Арсенал Тула
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|8
|Оренбург
|12
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|Спартак Москва
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|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
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|12
|12
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|Ахмат
|12
|12
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|12
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|12
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