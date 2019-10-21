Уткин: "Надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время"
Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к форварду "Зенита" и сборной России Артёму Дзюбе, который после ЧМ-2018 пользуется огромной популярностью в стране.
"Сейчас мы видим просто правильное поведение на людях. Мы ничего не знаем о Дзюбе, мы в интервью с ним видим эксплуатацию штампов, эксплуатацию образов общественного сознания. У Дзюбы вообще-то полный шкаф скелетов. У него действительно прекрасный момент карьеры. Он действительно очень здорово развивается. Но я надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время".
Дзюба ехал мимо Чемпионата Мира по футболу вплоть до последнего сбора. Потом - щелчок, преображение. Это делает его карьеру уникальной. А кумиры в своей кумирности - они все одинаковы. Да, я тупо не люблю Дзюбу, но сейчас я уже вынужден это делать, потому что любовь вокруг Дзюбы можно резать ножом, и там точно слово "искренность" не применимо", - сказал Уткин.
Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, сыграл 155 матчей и забил 61 гол. Цвета сборной России он защищает с ноября 2011 года, провёл 40 игр и отличился 24 раза.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8