Уткин: "Надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время"

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к форварду "Зенита" и сборной России Артёму Дзюбе, который после ЧМ-2018 пользуется огромной популярностью в стране.

"Сейчас мы видим просто правильное поведение на людях. Мы ничего не знаем о Дзюбе, мы в интервью с ним видим эксплуатацию штампов, эксплуатацию образов общественного сознания. У Дзюбы вообще-то полный шкаф скелетов. У него действительно прекрасный момент карьеры. Он действительно очень здорово развивается. Но я надеюсь услышать от Дзюбы: "Боже, каким мудаком я был, чем я занимался всё это время".

Дзюба ехал мимо Чемпионата Мира по футболу вплоть до последнего сбора. Потом - щелчок, преображение. Это делает его карьеру уникальной. А кумиры в своей кумирности - они все одинаковы. Да, я тупо не люблю Дзюбу, но сейчас я уже вынужден это делать, потому что любовь вокруг Дзюбы можно резать ножом, и там точно слово "искренность" не применимо", - сказал Уткин.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, сыграл 155 матчей и забил 61 гол. Цвета сборной России он защищает с ноября 2011 года, провёл 40 игр и отличился 24 раза.

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