Уткин написал стих про "Спартак"

Теги спартак москвавасилий уткин

Уткин написал стих про "Спартак"

Футбольный комментатор Василий Уткин написал стих про "Спартак".

"Утро смотрит мне в окно.
Жизнь - театр,
"Спартак" - говно".

Спустя некоторое время Уткин написал:

"Счастье дышит мне в пупок.
Все говно,
"Спартак" - цветок".

Читайте также: Уткин рассказал, какие российские команды подойдут Слуцкому. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов