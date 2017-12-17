Футбольный комментатор Василий Уткин написал стих про "Спартак".

"Утро смотрит мне в окно.

Жизнь - театр,

"Спартак" - говно".

Спустя некоторое время Уткин написал:

"Счастье дышит мне в пупок.

Все говно,

"Спартак" - цветок".

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