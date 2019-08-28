Уткин: "Насколько я знаю, "Зениту" нужен один Миранчук, а именно Алексей"

Журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, что думает о желании "Зенита" купить игроков "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков.

"Насколько я знаю, "Зениту" нужен один, а именно Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс/минус (тогда было 30 миллионов евро).

Миранчук хочет остаться. Уверен, что это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал.

Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Семин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон "Локо" тем самым?.. Я этого не знаю", - написал Уткин.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за Алексея около 20 миллионов евро, однако "Локомотив" отклонил это предложение.

У "Зенита" и "Локомотива" после 7-ми туров РПЛ по 14 баллов.

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