Уткин назвал Черчесова медной статуей
Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после поражения команды в товарищеском матче с Австрией (0:1).
"Смотрел игру фрагментарно. Не сказал бы, что это бездарно, просто если бы были вопросы, посмотрел бы матч целиком. Мы убедились, что никакого стратегического видения тренерского штаба не было. Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что. Сборная зря жила 10 лет, если мы в Жиркове снова видим полузащитника. Миранчука вообще нет на поле. Самедов и Фернандес верхом друг на друге играть должны? Не понимаю этого и не собираюсь это понимать. Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай. Не знаю, что ещё сказать. Я хотел бы постараться поменьше говорить о сборной", - приводят слова Уткина российские СМИ.
Напомним, что сборная России в поединке с австрийцами не сумела нанести не одного удара в створ ворот соперника.
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