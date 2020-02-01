Уткин назвал чиновника из администрации президента России, который похоронил карьеру Кокорина в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринвасилий уткин

Уткин назвал чиновника из администрации президента России, который похоронил карьеру Кокорина в "Зените"

Видеоблогер Василий Уткин заявил, что карьере нападающего Александра Кокорина в "Зените" положил конец звонок из администрации президента Российской Федерации.

"Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того всё началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше и не меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно. Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка.

В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдёт в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объёме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы "Газпрома" и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5. Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб и его карьера продолжится в России - это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное - 5% вероятности", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что руководство "Зенита" отправило Кокорина в дубль после его отказа переходить в "Сочи" на правах аренды.

Контракт форварда с питерским клубом истекает летом, однако не исключено, что он будет расторгнут досрочно. За ситуацией следит "Локомотив", а летом скандальным игроком интересовался "Спартак".

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