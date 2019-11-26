Уткин назвал "Динамо" идеальным полигоном для глупости

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о ситуации в московском "Динамо".

"Бело-голубые" летом потратили на трансферы более 35 миллионов евро, однако по итогам 17 туров занимают только седьмое место в турнирной таблице.

По ходу сезона столичный клуб поменял главного тренера - уволенного Дмитрия Хохлова сменил наставник молодёжной команды Кирилл Новиков.

"Вклад московского "Динамо" в развитие российского футбола совершенно неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости. Огромные деньги, потраченные впустую, совершенно безо всякой программы развития. Стадион, который построен явно не для наблюдения за футболом - очень красивый, но совершенно бессмысленный стадион, в котором зритель чувствует себя ложкой борща в пятилитровой кастрюле.

Тренер молодёжной команды Кирилл Новиков, который возглавил первую без единой идеи. Он дал три интервью, там нет ни одного соображения по игре. Кирилл Новиков собирается возглавить обе команды - спрашивается, для чего? Он что, изобретает велосипед? Почему Жозе Моуринью так, интересно, не делает? Почему даже в "Аяксе", например, так не делают? Неужели Кирилл Новиков не понимает, что тем самым он расписывается в том, что он не может найти единомышленника? Человека, который помогал бы ему как самостоятельная величина.

И вообще, не потому ли Кирилл Новиков хотел бы сохранить контроль над двумя командами, что сам пришёл из дубля в первую и его сменщик, возможно, повторит его путь рано или поздно? Ну какие ещё мысли должны прийти в голову по этому поводу? Почему в мире так никто не делает? В мире, что ли, все были идиотами до этого момента? Это же не педагогическое, а, в конце концов, чисто статусное решение", - сказал Уткин.

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