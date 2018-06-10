Уткин назвал фаворита ЧМ-2018
Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о фаворите ЧМ-2018.
"Я думаю, что главный фаворит - Бразилия. Конечно, если говорить серьезно, то надо хотя бы по разу все команды посмотреть. Но на момент до начала чемпионата, по-моему, главный фаворит с отрывом - Бразилия. Это команда, у которой есть все, что полагается иметь для того, чтобы рассчитывать на чемпионство. Во-первых, Бразилия с отрывом выиграла отборочный турнир в Южной Америке. А турнир в Южной Америке - это не то, что в Европе. Там играют все страны по два круга. В сущности, Бразилия подтвердила с большим запасом, что это сильнейшая команда южноамериканского континента.
Болеть, конечно, буду за Испанию. Это моя страна. Я много лет комментирую чемпионат. У меня порой возникает ложное ощущение, оно ложное, но возникает, что некоторые игроки сборной Испании выросли у меня на руках. Это не правда, но с этим очень трудно бороться. Потом, это последний турнир для Иньесты - моего любимого футболиста последних лет.
Я буду, наверное, болеть за Бразилию. Вынужден, потому что уж коль скоро я считаю их фаворитами, то это моя оценка - мне хочется, чтобы она оправдалась. По крайней мере, чтобы я с ней не обделался. Я буду симпатизировать Бельгии. Мне кажется, что Бельгия созрела для того, чтобы выйти из тени. Это потайной фаворит" - приводят слова Уткина российские СМИ.
Читайте также: Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0