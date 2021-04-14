Уткин назвал фаворита в борьбе Холанда
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
Известный в прошлом комментатор, а теперь популярный блогер и журналист Василий Уткин назвал главного претендента на покупку форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"О Холанде. Вот между прочим, если говорить о рыночной возможности приобрести этого перца (здесь и сейчас я рассуждаю только об этом) — фаворит, по-моему, "Тоттенхэм". Особенно если клуб рассчитывает на Моуринью. Но это довесок.
Холанд — страшный форвард в руках контратакующей команды. Просто идеальный. При этом у "Тоттенхэма" будут деньги — и вакансия, потому что это одно и то же. Ведь Кейн считает, что он уже все отдал клубу и клуб больше ему дать не может. И Кейна в Англии точно купят. И тут — хопчик — Холанда взять", — написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, в трансфере игрока заинтересованно множество топ-клубов. Основными претендентами СМИ называют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего норвежца в 110 млн евро. В составе "Боруссии" он забил 49 голов и сделал 13 голевых передач в 52 матчах.
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|Вулверхэмптон
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|27
|36
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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