Известный российский телекомментатор Василий Уткин назвал фаворита в борьбе за второе место в РФПЛ.

"Думаю, ЦСКА - фаворит на второе место. ЦСКА играет в последнем туре с "Анжи", а Скрипченко - мастер выводить команды в ФНЛ. Плюс, возможно, для некоторых игроков ЦСКА это будет прощальная игра" - сказал Уткин.

Отметим, что перед последним туром чемпионата России ЦСКА занимает третье место, отставая от идущего вторым "Спартака" на 1 очко. Армейцам предстоит сыграть дома с "Анжи", а "красно-белые" примут "Динамо".

Не пропустите: Нигматуллин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РФПЛ. | http://soccernews.ru