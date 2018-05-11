Уткин назвал фаворита в борьбе за второе место в РФПЛ

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Уткин назвал фаворита в борьбе за второе место в РФПЛ

Известный российский телекомментатор Василий Уткин назвал фаворита в борьбе за второе место в РФПЛ.

"Думаю, ЦСКА - фаворит на второе место. ЦСКА играет в последнем туре с "Анжи", а Скрипченко - мастер выводить команды в ФНЛ. Плюс, возможно, для некоторых игроков ЦСКА это будет прощальная игра" - сказал Уткин.

Отметим, что перед последним туром чемпионата России ЦСКА занимает третье место, отставая от идущего вторым "Спартака" на 1 очко. Армейцам предстоит сыграть дома с "Анжи", а "красно-белые" примут "Динамо".

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