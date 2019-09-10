Уткин назвал Глушакова свиньей за критику в адрес Кафельникова

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Уткин назвал Глушакова свиньей за критику в адрес Кафельникова

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин подверг резкой критике бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, который оскорбительно высказался в адрес легендарного теннисиста Евгения Кафельникова.

"Сцена просто мерзкая, когда он попер на Кафельникова. Вот, мол, ты комментируешь мою жизнь, сначала со своей семьей разберись, дочь-наркоманка…Я хочу сказать вот что: история семьи Кафельникова давно стала публичной. Его дочь – известная модель с действительно очень подвижной психикой, много о себе сама рассказывает. Это называется беда случилась у человека. И все взрослые люди в этой истории говорят от себя сами. Если вы уверены, что вы уследите за своими детьми, если вы уверены, что можете вместо того посочувствовать…

Профессиональный спортсмен, который кучу времени проводил вне дома, который, кстати говоря, не разводился скандально с женой, который сохранил права на опекунство над своей дочерью, который воспитывал ее… Но вот так случилось у человека, так бывает.

И тут Глушаков. Говорит: ты, дескать, сам таков. Его дочки подрастут, и им одноклассницы скажут, что папа-то ваш маму шаболдой называл публично, чеченцами грозил. Матери своих детей! Это одно и то же, что ли? Позорище!

Человек сам развалил свою… Человек ходил это обсуждать на Первый канал, на второй. Публично скандалил, пытался отсудить у матери своих дочерей… Сколько бы там ни было, там тоже противоречивая история. Сколько у человека мозгов, чтобы по телефону своей жене угрожать "чехами"?

И он имеет еще наглость и мерзость напоминать другому человеку, который обсуждает его как публичную фигуру, что у него самого, видите ли, не сложилось с дочкой. А это несчастье, это беда.

Ну не свинья ты после этого? Да чистой воды", – сказал Уткин в эфире "Радио Эхо Москвы".

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