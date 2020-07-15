Уткин назвал идеального тренера для "Спартака"

Журналист Василий Уткин считает, что Курбан Бердыев должен стать следующим тренером "Спартака".

"Бердыев - это тренер с ценностями, с идеологией. Он не выстраивает абсолютно непроходимую защиту в первую очередь. Бердыев - это тренер, который играет по средствам. А Шамиль Газизов - это менеджер, который живет по средствам.

Они буквально созданы друг для друга. Бердыев в "Спартаке" на уровне кейса - это интересный момент. Лучшего русскоговорящего тренера для "Спартака" я сейчас не вижу", - заявил Уткин.

Бердыев наиболее известен по своей работе в "Рубине", с которым он дважды выигрывал РПЛ. С 2019 года тренер находится без работы.

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