Уткин назвал идеального тренера для "Спартака"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался по поводу кандидатуры будущего главного тренера московского "Спартака".

"На месте "Спартака" я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

"Красно-белые" останутся без наставника по окончании сезона в связи с отказом Доменико Тедеско продлевать контракт, истекающий 30 июня. Ожидается, что его преемником станет португалец Руй Витория.

Николич чуть менее года назад возглавил московский "Локомотив" и уже выиграл с командой первый трофей - Кубок России.

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