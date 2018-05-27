Уткин назвал игрока, который достоин "Золотого мяча"

Известный телекомментатор Василий Уткин расхвалил защитника "Реала" Марсело.

"С "Золотым мячом" всё ясно. Лучшему футболисту он не достанется. На самом деле нет, но вы ведь любите поговорить за "ЗМ" в конце мая, а прикидки начинаются с февраля. И если вдруг принять эти правила игры, то действительно все абсолютно ясно с героем. Это Марсело.

Каждому отдельному искусству Марсело научиться можно. А всему - нет. Он уникальный футболист, сочетающий в себе выучку и гений, выносливость и наитие. Эту гармонию не поверишь алгеброй. Марсело - Моцарт среди фланговых защитников. Великий футболист в великом сезоне равняется "Золотому мячу". Плюс всем осточертела мессиналдовская гегемония. Плюс оба проводят рядовые для себя сезоны.

Но. Марсело гарантированно ничего не получит. Потому, что в этом году мундиаль. Вы скажете - так его можно выиграть! Конечно. Конечно, можно. Бразилия и есть главный фаворит, и Марсело сыграет в ее титуле колоссальную роль, если этот титул будет. Но в этом случае "Золотой Мяч" достанется Неймару. Что и прекрасно. Такой уж это приз" - написал Уткин в своем твиттере.

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