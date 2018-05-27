Уткин назвал игрока, который достоин "Золотого мяча"

2 Теги марселовасилий уткинзолотой мяч

Уткин назвал игрока, который достоин "Золотого мяча"

Известный телекомментатор Василий Уткин расхвалил защитника "Реала" Марсело.

"С "Золотым мячом" всё ясно. Лучшему футболисту он не достанется. На самом деле нет, но вы ведь любите поговорить за "ЗМ" в конце мая, а прикидки начинаются с февраля. И если вдруг принять эти правила игры, то действительно все абсолютно ясно с героем. Это Марсело.

Каждому отдельному искусству Марсело научиться можно. А всему - нет. Он уникальный футболист, сочетающий в себе выучку и гений, выносливость и наитие. Эту гармонию не поверишь алгеброй. Марсело - Моцарт среди фланговых защитников. Великий футболист в великом сезоне равняется "Золотому мячу". Плюс всем осточертела мессиналдовская гегемония. Плюс оба проводят рядовые для себя сезоны.

Но. Марсело гарантированно ничего не получит. Потому, что в этом году мундиаль. Вы скажете - так его можно выиграть! Конечно. Конечно, можно. Бразилия и есть главный фаворит, и Марсело сыграет в ее титуле колоссальную роль, если этот титул будет.  Но в этом случае "Золотой Мяч" достанется Неймару. Что и прекрасно. Такой уж это приз" - написал Уткин в своем твиттере.

Читайте также: Томас Мюллер высказался о претендентах на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

комментарии
нпа

в этом прав

Ответить
SAMUELL

Опять этот жирный...

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов