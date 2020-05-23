Уткин назвал клуб, который, скорее всего, возглавит Сёмин

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Уткин назвал клуб, который, скорее всего, возглавит Сёмин

Журналист Василий Уткин заявил, что Юрий Семин может стать тренером тульского "Арсенала".

"Полагаю, Юрий Семин со следующего сезона возглавит "Арсенал". Тульский (а то ишь)", - написал Уткин в телеграме.

Напомним, что 31 мая у Семина истекает контракт с "Локомотивом". В московском клубе его сменит Марко Николич.

В этом сезоне после 22 туров "Арсенал" занимает седьмое место.

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