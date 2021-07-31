Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Известный российский журналист Василий Уткин после центрального матча второго тура российской премьер-лиги ЦСКА - "Локомотив" назвал главного тренера "железнодорожников" Марко Николича лучшим специалистом в российском чемпионате.
"Марко Николич - абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Витории еще присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА.
Топовый тренер. Какая умница", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что "Локомотив" добыл волевую победу в матче с ЦСКА.
Также не пропустите: Березуцкий высказался после поражения от "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Зарема высказалась о тренерской позиции в сборной России
-
Источник: Шомуродов подписал контракт с "Ромой"
-
Смолов резко высказался о возможном уходе из "Локомотива"
-
Недвед высказался о Роналду и его будущем в "Ювентусе"
-
Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ
-
Березуций высказался о поражении от "Локомотива"
-
В "Реале" всего 5 игроков, которые имеют неприкасаемый статус
-
Вице-президент "Ювентуса" Недвед рассказал о том, как идут переговоры о трансфере Локателли
-
"Локомотив" обыграл ЦСКА в центральном матче второго тура РПЛ
-
Альваро Одриосола из "Реала" заразился коронавирусом
-
Дик Адвокат возглавил сборную Ирака
-
Официально: Роман Яремчук - футболист "Бенфики"
-
Источник: Азар останется в "Реале"
-
Гасперини высказался о будущем Кристиана Ромеро
-
Эдегор все еще не принял решения о своем будущем
-
Президент "Атлетико" выразил полнейшее доверие Диего Симеоне
-
"Динамо" на выезде вырвало победу у "Уфы" во втором туре РПЛ
-
Официально: Хави Галан - футболист "Сельты"
-
"Астон Вилла" достигла соглашения о трансфере Бэйли из "Байера"
-
"Манчестер Сити" будет платить Кейну одну из самых высоких зарплат в мире в случае перехода