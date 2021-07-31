Уткин назвал Николича лучшим тренером РПЛ

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Известный российский журналист Василий Уткин после центрального матча второго тура российской премьер-лиги ЦСКА - "Локомотив" назвал главного тренера "железнодорожников" Марко Николича лучшим специалистом в российском чемпионате.

"Марко Николич - абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Витории еще присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА.

Топовый тренер. Какая умница", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что "Локомотив" добыл волевую победу в матче с ЦСКА.

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