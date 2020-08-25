Уткин назвал новый клуб Месси

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин выразил уверенность, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси перейдет в миланский "Интер".

"Переход Месси в "Интер", который, видимо, остается лишь формализовать, нужно рассматривать в контексте борьбы Серии А за внимание публики. На это готовы поработать и спонсоры клуба, и спонсоры Лиги. Как переход Роналду вызвал увеличение соглашения "Юве" с Jeep и техническим спонсором, как Лига получила добавку от грядущих просмотров. Так же и сейчас Серия А получает реконструкцию важнейшего персонального противостояния последних лет 12. Тем не менее а) Месси б) в Интере в) с Конте г) с выраженным центрфорвардом-столбом, который Конте необходим, и с которым Месси никогда успешно не играл... Это не переход в "Интер". Это уход из "Барселоны". Можно даже добавить глубокомысленности и написать - исход", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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