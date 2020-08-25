Уткин назвал новый клуб Месси

3 Теги барселонаинтер миланлионель месситрансферывасилий уткин

Уткин назвал новый клуб Месси

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин выразил уверенность, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси перейдет в миланский "Интер".

"Переход Месси в "Интер", который, видимо, остается лишь формализовать, нужно рассматривать в контексте борьбы Серии А за внимание публики. На это готовы поработать и спонсоры клуба, и спонсоры Лиги. Как переход Роналду вызвал увеличение соглашения "Юве" с Jeep и техническим спонсором, как Лига получила добавку от грядущих просмотров. Так же и сейчас Серия А получает реконструкцию важнейшего персонального противостояния последних лет 12. Тем не менее а) Месси б) в Интере в) с Конте г) с выраженным центрфорвардом-столбом, который Конте необходим, и с которым Месси никогда успешно не играл... Это не переход в "Интер". Это уход из "Барселоны". Можно даже добавить глубокомысленности и написать - исход", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Маленькая белая и большой чёрный ...

Ответить
lesnovsky

Не уйдет... А Уткину надо головой похудеть, заплыли мозги совсем...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лёня слился... Как только запахло жаренным. Интересно, судимость за неуплату налогов погашена?

Ответить

главное

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов