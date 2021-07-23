Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

1 Теги василий уткинвалерий карпинроссия

Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной РоссииФото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

"Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. 
Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. 
И работа в сборной ему по плечу. Мало того - я бы сказал, эта работа ему органична. 
Но это сильно не ко времени.
Совмещение недопустимо. 
Не так это надо делать", - написал Уткин.

Напомним, что контракт Карпина с РФС рассчитан до конца 2021 года, в соглашении также есть опция продления.

Тренер будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Вася любит ляпнуть то что не все )))))))))

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