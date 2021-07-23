Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен
Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
"Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой.
Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов.
И работа в сборной ему по плечу. Мало того - я бы сказал, эта работа ему органична.
Но это сильно не ко времени.
Совмещение недопустимо.
Не так это надо делать", - написал Уткин.
Напомним, что контракт Карпина с РФС рассчитан до конца 2021 года, в соглашении также есть опция продления.
Тренер будет совмещать работу в сборной и "Ростове".
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