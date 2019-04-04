Уткин назвал причину ухода с "Матч ТВ"

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Уткин назвал причину ухода с "Матч ТВ"

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин рассказал, почему он принял решение об уходе с телеканала "Матч ТВ".

"Совершенно очевидно, что с теми людьми, которые тогда руководили каналом "Матч" и сейчас им руководят, я работать бы не смог. Это был вопрос времени. Увольнение произошло бы в той или иной форме, но рано или поздно произошло бы.

Те полгода, что я работал на канале "Матч", я работал попугаем. Я вел программу эту – "Все на "Матч" – которую я могу вести с закрытыми глазами. Это совершенно не по мне работа. У меня не было совершенно ничего, ну кроме комментирования матчей, что могло бы действительно хоть как-то… что бы я сам работой называл", - приводит слова Уткина  Youtube-канал "А поговорить?".

47-летний Уткин работал на "Матч ТВ" с 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года.

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