Уткин назвал причины ухода из "Краснодара"
Фото сайт "Краснодара"
Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин рассказал, почему он прошедшим летом покинул "Краснодар".
Напомним, что грозненский клуб арендовал воспитанника "быков" до конца сезона 2021/22.
"Это история не одного дня. Если коротко: у меня возникло желание попробовать что-то новое. Причём я стремился к этому долго, не одну неделю. Как долго? Начиная с зимы. В какой-то момент я стал реже появляться на поле. Видимо, что-то не сошлось у нас с тренерским штабом: не закрепился я в лидерах. Поэтому постепенно пришёл к мысли, что надо уходить.
Если люди не видят меня игроком основы, или считают, что мне ещё рано им становиться, или думают, что я не соответствую уровню - это нормально. Обиды нет. Да, я хотел больше играть. Если по мнению тренера и руководства я не соответствовал уровню игрока основы - ок, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием, вот и всё.
Объяснял ли Мурад Мусаев, почему я перестал появляться в основе "Краснодара"? Да, я разговаривал с ним. У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение, но факт остаётся фактом. Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он - своё. Мы пожали руки и продолжили работать. Это был обычный разговор, без повышенных тонов. Но после него я перестал играть. Не хочу раскрывать подробности этой беседы, она всё-таки была личной", - сказал Уткин.
22-летний хавбек сыграл за основную команду "Краснодара" 64 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
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