Известный телекомментатор Василий Уткин назвал самого сильного отечественного тренера.

"Кто является сейчас самым сильным российским тренером? Я считаю, что это Валерий Карпин. Да, "Ростов" пока не может выиграть, но лично мне нравится футбол, который показывает его команда", - приводит слова работника радио и телевидения Спорт-FM.

Напомним, "Реал Сосьедад" опроверг информацию о возможном приглашении Карпина. | soccernews.ru