Уткин назвал самого сильного отечественного тренера

Теги ростоввалерий карпинвасилий уткин

Уткин назвал самого сильного отечественного тренераИзвестный телекомментатор Василий Уткин назвал самого сильного отечественного тренера.

"Кто является сейчас самым сильным российским тренером? Я считаю, что это Валерий Карпин. Да, "Ростов" пока не может выиграть, но лично мне нравится футбол, который показывает его команда", - приводит слова работника радио и телевидения Спорт-FM.

Напомним, "Реал Сосьедад" опроверг информацию о возможном приглашении Карпина. | soccernews.ru

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