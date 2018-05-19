Уткин назвал следующего тренера "Зенита"

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Уткин назвал следующего тренера "Зенита"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин назвал следующего тренера "Зенита".

"Адвокат будет в "Зените". Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да. Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90 процентов вероятности, что тренером "Зенита" будет Адвокат" - сказал Уткин.

Напомним, что "Зенит" ищет нового тренера после ухода Роберто Манчини в сборную Италии.

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