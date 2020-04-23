Уткин назвал Соловьева фашистом
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин продолжил словесный конфликт с пропагандистом Владимиром Соловьевым.
"Ты вызван на баттл. Если хочешь, пришли секундантов. Если нет, откатись в сторону и воняй там сколько угодно времени. Ведь соловьиный помет, хотя его может быть очень много, сам по себе предмет крохотный, маленький, его далеко не бросишь. Понимаю, что эта биологическая особенность соловья ложится в основу идеи студии, которую ты занимаешь. Ведь мы не видим там стен, они в черном провале. А все почему? Потому что ты швыряешься пометом, а далеко не улетает – заляпано.
Так что выходи на баттл или сиди в своем бункере и кидайся говном на стены. Сиди в бункере как настоящий фашист. Ты же поклонник Муссолини – сколько ты о нем рассказывал. А я всегда к твоим услугам. Нет, конечно, не всегда, а в любой момент к твоим услугам. А много времени мне на тебя не потребуется", – сказал Уткин в эфире своего канала в YouTube.
Напомним, что конфликт между телеведущими начался после того, как Уткин раскритиковал правительство Российской Федерации за предпринятые действия во время пандемии коронавируса. В ответ на это Соловьев назвал оппонента "больным человеком".
Не пропустите: Известный журналист прокомментировал новый виток конфликта между Уткиным и Соловьёвым. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов
-
Стало известно, как УЕФА распределит еврокубковые места в лигах, не доигравших сезон
-
Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина
-
"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу
-
ПСЖ занял принципиальную позицию по будущему Мбаппе
Лента новостей
-
УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год
-
24
Уткин назвал Соловьева фашистом
-
1
Экс-защитник "Ливерпуля" победил рак мозга
-
1
УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро-2020
-
1
У "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ появился новый конкурент в борьбе за Погба
-
1
"Казанка" опубликовала видео в память об умершем Самохвалове
-
1
Ибрагимович потратил крупную сумму на покупку земельного участка в горах Швеции
-
1
Форвард "Спартака" Соболев рассказал, за какой европейский клуб переживает
-
У Кариуса есть предложение от середняка АПЛ
-
"Наполи" назвал цену на Кулибали
-
УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов
-
Стало известно, как УЕФА распределит еврокубковые места в лигах, не доигравших сезон
-
11
Кассано сравнил Месси и Роналду
-
1
"Ливерпуль" может изменить стратегию на летнее трансферное окно
-
Марио Фернандес отказал "Реалу" ради ЦСКА
-
Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина
-
Наингголан жалеет об уходе из "Ромы"
-
"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу
-
"Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Ренна"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20