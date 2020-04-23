Уткин назвал Соловьева фашистом

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин продолжил словесный конфликт с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

"Ты вызван на баттл. Если хочешь, пришли секундантов. Если нет, откатись в сторону и воняй там сколько угодно времени. Ведь соловьиный помет, хотя его может быть очень много, сам по себе предмет крохотный, маленький, его далеко не бросишь. Понимаю, что эта биологическая особенность соловья ложится в основу идеи студии, которую ты занимаешь. Ведь мы не видим там стен, они в черном провале. А все почему? Потому что ты швыряешься пометом, а далеко не улетает – заляпано.

Так что выходи на баттл или сиди в своем бункере и кидайся говном на стены. Сиди в бункере как настоящий фашист. Ты же поклонник Муссолини – сколько ты о нем рассказывал. А я всегда к твоим услугам. Нет, конечно, не всегда, а в любой момент к твоим услугам. А много времени мне на тебя не потребуется", – сказал Уткин в эфире своего канала в YouTube.

Напомним, что конфликт между телеведущими начался после того, как Уткин раскритиковал правительство Российской Федерации за предпринятые действия во время пандемии коронавируса. В ответ на это Соловьев назвал оппонента "больным человеком".

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