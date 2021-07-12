Уткин назвал свою версию символической сборной Евро-2020

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин озвучил собственный вариант символической сборной завершившегося Чемпионата Европы.

"Для меня символическая сборная чемпионата Европы не может состояться без датчанина Дамсгора и голландца Думфриса. Это молодые ребята, которые сейчас, наверное, будут предметом интереса больших клубов, да и заявили о себе как нельзя кстати. Особенно это касается Дамсгора, который оказался лидером атак сборной Дании в ситуации, когда она самым драматическим образом потеряла лидера у всех на глазах. Естественно, я имею в виду Кристиана Эриксена. Когда я называю Думфриса открытием Евро, мне сразу все напоминают, что он уже не молодой. Какая разница, что он не молодой? Во всяком случае, он новый, и он показал очень высокий класс игры латераля.

В центр всё-таки придётся поставить Магуайра, который сыграл действительно хорошо, а Англия танцевала от печки, то есть от обороны. В пару к нему я бы по собственному произволу поставил бы Симона Кьяера, но получается сильно много датчан. Короче, мы его не возьмём, а возьмём вместо него швейцарца Аканджи. Сборная Швейцарии заслуживает представительства в такой команде, а он проявил себя как лидер, бил пенальти. На одном фланге у нас Думфрис, а на левый надо поставить датчанина Меле. Он показал удивительные для латераля скилы.

Проще всего с полузащитниками центральной зоны. Жоржиньо провёл выдающийся турнир. Что касается его партнёров, то здесь всё предельно примитивно. Очевидно, что Испания с Бускетсом и без него - совершенно разные команды. Надо назвать ещё Кевина де Брюйне.

Без Рахима Стерлинга обойтись просто невозможно. Что касается центрфорварда, то вы наверное, не поймёте, но я включу сюда Альваро Морату. Он был важнейшей фигурой для испанцев. Наверное, вы сидите и думаете: "Как же так, Вася не назвал в своей символической сборной вратаря". Ну да, не назвал. Назовите его вы, а я почитаю", - сказал Уткин.

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