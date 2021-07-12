Уткин назвал свою версию символической сборной Евро-2020
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин озвучил собственный вариант символической сборной завершившегося Чемпионата Европы.
"Для меня символическая сборная чемпионата Европы не может состояться без датчанина Дамсгора и голландца Думфриса. Это молодые ребята, которые сейчас, наверное, будут предметом интереса больших клубов, да и заявили о себе как нельзя кстати. Особенно это касается Дамсгора, который оказался лидером атак сборной Дании в ситуации, когда она самым драматическим образом потеряла лидера у всех на глазах. Естественно, я имею в виду Кристиана Эриксена. Когда я называю Думфриса открытием Евро, мне сразу все напоминают, что он уже не молодой. Какая разница, что он не молодой? Во всяком случае, он новый, и он показал очень высокий класс игры латераля.
В центр всё-таки придётся поставить Магуайра, который сыграл действительно хорошо, а Англия танцевала от печки, то есть от обороны. В пару к нему я бы по собственному произволу поставил бы Симона Кьяера, но получается сильно много датчан. Короче, мы его не возьмём, а возьмём вместо него швейцарца Аканджи. Сборная Швейцарии заслуживает представительства в такой команде, а он проявил себя как лидер, бил пенальти. На одном фланге у нас Думфрис, а на левый надо поставить датчанина Меле. Он показал удивительные для латераля скилы.
Проще всего с полузащитниками центральной зоны. Жоржиньо провёл выдающийся турнир. Что касается его партнёров, то здесь всё предельно примитивно. Очевидно, что Испания с Бускетсом и без него - совершенно разные команды. Надо назвать ещё Кевина де Брюйне.
Без Рахима Стерлинга обойтись просто невозможно. Что касается центрфорварда, то вы наверное, не поймёте, но я включу сюда Альваро Морату. Он был важнейшей фигурой для испанцев. Наверное, вы сидите и думаете: "Как же так, Вася не назвал в своей символической сборной вратаря". Ну да, не назвал. Назовите его вы, а я почитаю", - сказал Уткин.
Не пропустите: Аршавин высказался о финале Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки
-
Кокорин обратился к Манчини после победы сборной Италии на Евро-2020
-
Кафельников высказался об успехе сборной Италии на Евро-2020, упомянув Дзюбу
-
Грилиш ответил на критику по поводу отказа пробивать пенальти в финале Евро-2020
-
"Фенербахче" сделал крупное предложение Ярмоленко: названа сумма
-
"Спартак" потроллил Кокорина. Зарема отреагировала
-
Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии
-
Сборная Италии показала видео из раздевалки после победы на Евро-2020
-
"Милан" сделал новое предложение по Влашичу
-
Дзюба попал в число лидеров Евро-2020
-
Уткин назвал свою версию символической сборной Евро-2020
-
Песков высказался по поводу влияния Кремля на российский футбол
-
Сборная Италии обновила собственный рекорд результативности на Евро / ЧМ
-
Соммер - лидер Евро-2020 по сейвам
-
Игроки "Ювентуса" - лидеры по голам, забитым на Евро
-
Жоржиньо - десятый футболист, выигравший Евро и ЛЧ/КЧ за один год
-
Финал Евро в седьмой раз в истории дошёл до дополнительного времени
-
Евро-2020 побил рекорд по забитым голам
-
Сборная Италии вернулась в Рим после победы на Евро (фото)
-
Только три футболиста играли в финалах Евро в более молодом возрасте, чем Букайо Сака
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1