Уткин назвал Тедеско психопатом

Журналист Василий Уткин рассказал, что думает о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.

"Я думаю, что у Тедеско ничего в "Спартаке" не получится. Он наверняка человек не без способностей. С таким темпераментом работать сейчас в "Спартаке" - это как керосином тушить пожар. Это, кстати, теоретически возможно - если керосин сразу заполняет весь объем, не остается кислорода, и невозможно горение. Но мы не станем пробовать, есть другие способы - простые и очевидные.

Цорн уволен. И после него остался только тренер-психопат. Я в данном случае говорю не в медицинском смысле. Но так называют людей, которые так себя ведут.

Но вот эта пересменка с Кононовым, она порождает междуцарствие. Этот кирпич нельзя вынуть, каким бы он ни был. И Кононова винить тоже глупо. Какой дурак откажется от работы в "Спартаке"? Очень многие об этом мечтают.

Благодаря этому смещению во времени – не из-за Кононова, а из-за не во время, неправильно принятых решений - "Спартак" невозможно перезагрузить сейчас, даже если потратить безумные деньги. И эта ситуация оказывается безысходной", - сказал Уткин.

Напомним, Тедеско несколько раз получал красные карточки в матчах РПЛ из-за споров с судьями.

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