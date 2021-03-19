Уткин назвал защитника "Урала" Калинина "гопником"

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Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на конфликт между защитником "Урала" Игорем Калининым и журналистом "Матч ТВ" Александром Неценко.

Напомним, что футболист остро отреагировал на фразу про "выкручивание позвонков" ему со стороны Квинси Промеса.

"Об инциденте между комментатором Неценко и играющим в футбол гопником Игорем Калининым, инцидент на матче "Спартак" - "Урал": Неценко как-то не так задал вопрос, Калинин обиделся, потом Неценко извинился, Калинин извинения принял и потом сказал, что если б это случилось во дворе, он бы Неценко "дал в рожу" (это цитата).

Я уже говорил, что это офигенский способ принять извинения. И главное: это РПЛ, а не двор. Хочешь как во дворе - так и играй во дворе, тут об этом никто не пожалеет. Я добавлю, что фразу из вопроса Неценко использовали в текстах и заголовках практически все сайты, писавшие о матче. Это известный мем про "выкрученные позвонки" - так вообще говорят в футбольном мире про крутые финты, тут нет ничего обидного.

Во всяком случае, за пределами того двора, где формировалась незамысловатая личность Калинина. Слова которого неплохо бы рассмотреть комитету по этике РФС, раз уж он существует", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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