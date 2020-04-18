Уткин: "Не исключено, что Соловьёв положил бы меня одним ударом. Я же положил его одним твитом"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин обстоятельно ответил телеведущему Владимиру Соловьёву на его недавний выпад в свой адрес.
Напомним, что медиаперсоны конфликтуют последние несколько дней, обмениваясь оскорблениями в твиттере и личных блогах.
"Я думаю, что баттл с Соловьёвым не состоялся бы в любом случае по одной простой причине, и вы все её знаете. Я не знаю, какие болезни были приписаны мне, но у предмета вызова возникла другая проблема со здоровьем, и она явно существует. Это непроизвольное мочеиспускание, которое усиливается, убыстряется и убрызгивается, когда есть ощущение тревоги. Вот это и произошло.
Этот комосексуал кричал, что он меня одним ударом, что-то ещё... Когда он говорит, что положил бы меня одним ударом, то, во-первых, не исключено, что это правда. Я же положил его одним твитом. Может быть и такое. А во-вторых и в главных: он же журналист, маршал пропаганды, и он считает недостаточной свою словесную мощь. Он - журналист, занимающийся этим практически всю свою жизнь. Он - автор книг и радиоведущий. Он - кто считает себя богом пропаганды, но при этом всего лишь маршал. И он считает недостаточной силу своих слов! Ну разве это не саморазоблачение?
Кроме того, очень смешно обсуждать возможности своего удара, заперевшись в студии с освещением, халдеями, редакторами и операторами. Уйдя туда, где точно не может быть никого постороннего. Я, конечно, человек не маленький. И драться мне приходилось довольно редко, потому что на меня обычно никто не лезет. Но, как видите, я могу дать сдачи. Я думаю, если мне на словах хватило сил тягаться, то и с бесконтактным каратистом, в случае чего, можно было б и подраться. Но я этого делать совершенно точно не буду, потому что я верю в силу слова", - сказал Уткин во время стрима на своём ютуб-канале.
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|Краснодар
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|Динамо Москва
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|22
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|Уфа
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|27
|10
|Урал
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|25
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|Тамбов
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